Німецький преміальний бренд Mercedes-Benz іноді випускає рідкісні автомобілі, один з яких шукає нового господаря. Мова йде про Mercedes-Benz 600 Pullman Landaulet, за який просять 3 мільйони євро.
Компанія Tom Hartley виставила на продаж шестидверну модифікацію німецького лімузина. Приставка Landaulet в його назві вказує на те, що над заднім рядом є відкидний верх. Під капотом унікального «Мерседеса» знаходиться 6,3-літровий двигун, здатний генерувати 250 кінських сил.
У парі з двигуном працює 4-ступінчаста кобка-автомат. Автомобіль продається з усією документацією. Раніше він належав керівнику Югославії Йосипу Броз Тіто, в зв'язку з цим на крилах машини перебувають два прапори цієї країни на хромованих підставках.
Початкова ціна президентського Mercedes-Benz 600 Pullman Landaulet занадто висока – 3 мільйони євро. Однак заможного колекціонера, закоханого в рідкісні машини, навряд чи відлякає така ціна.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур'єра»