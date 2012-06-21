Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
У рамках реалізації проекту «Впровадження Європейської Енергетичної Відзнаки в Україні» (ЄЕВ) у Сумах провели перше засідання робочої групи.
Для слобожанського обласного центру використання енергоощадних технологій є одним із пріоритетів у роботі міської влади.
Три роки тому прийнято комплексну цільову програму – План дій сталого енергетичного розвитку Сум до 2025 року, торік місто отримало сертифікат ЄЕВ, який засвідчив готовність обласного центру впроваджувати заходи з енергозбереження та енергоефективності.
За словами експерта з питань енергетичного розвитку муніципалітетів Марії Дружиніної, в Україні першим учасником ЄЕВ стала Вінниця, а недавно долучилися Суми, Львів і Черкаси.
Як резюмували учасники засідання, Суми готові продовжувати роботу на означеному напрямку і вже мають низку практичних напрацювань.
Зокрема, триває термічна модернізація бюджетних установ та закладів, реалізується низка проектів із залученням кредитних, грантових коштів міжнародних організацій.