Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Хоча на Сумщині і зокрема в обласному центрі поки що немає тріскучих морозів, усе ж у лікувально-профілактичних закладах міста створили 17 пунктів обігріву, що розташовані у восьми закладах.
Працюють вони синхронно із графіками їх роботи і, за інформацією відділу охорони здоров’я, пункти відвідали понад 20 осіб.
Окрім того, двох чоловіків, які прийняли завищену дозу спиртного, бригади швидкої допомоги підібрали на вулиці із загальним переохолодженням та відмороженням першого ступеню пальців нижніх кінцівок. Обох доправлено до обласного нарколого-психологічного диспансеру.
Медики постійно застерігають сумчан і гостей міста не легковажити, а дотримуватися простих правил, що дозволять уникнути неприємностей у холодну і сніжну пору року.