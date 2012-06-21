Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
У селі Герасимівка Роменського району на Сумщині введено в експлуатацію приміщення нової загальноосвітньої школи на 120 місць, зведеної з «нуля» і на яку з різних фінансових джерел виділено майже 6 мільйонів гривень.
Як повідомила директор Департаменту освіти і науки Сумської ОДА Вікторія Гробова, це результат спільного фінансування з державного, районного і сільського бюджетів, державного фонду соціального розвитку.
Нинішнього навчального року дзвінок у новому приміщенні пролунав для 84 учнів, у тому числі 12 першокласників. Раніше вони навчалися у старій будівлі у дві зміни, а тепер мають усі необхідні умови для здобуття якісної повноцінної освіти.