Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Поліцейські спеціальної роти «Суми» вручили подарунки багатодітній родині Гоголенків з міста Українськ, що на Донеччині.
Мова про 5 новеньких ранців та солодощі, які одержали четверо братиків і їх сестричка.
Передаючи подарунки, заступник командира роти Микола Графов побажав малечі міцного здоров‘я, наполегливості й старанності в навчанні, щирих друзів, мудрих вчителів та мирного неба над головою.
Як повідомив відділ комунікації поліції Сумської області, подружжя Гоголенків виховує 6 синів і 2 донечки. П‘ятеро з них вже навчаються у міській школі №2. Батьки розуміють важливість отримання освіти, тож роблять все від них залежне, аби діти здобували знання, розвивали свої творчі здібності та зростали добрими людьми з міцними духовними та моральними принципами.
Але, на жаль, фінансові статки родини не дозволяють сповна забезпечити дітей шкільним приладдям.
Тож коли бійці роти патрульної поліції спеціального призначення «Суми», що нині несуть службу на Донеччині, дізналися про цю проблему, то вирішили допомогти зібрати малечу до школи.
Приїзд сумських бійців став приємною несподіванкою і святом для родини. Батьки і діти щиро подякували благодійникам за увагу і підтримку.