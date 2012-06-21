Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Незабаром їдальню Тростянецької школи № 3 на Сумщині, яка стане опорною для недавно створеної ОТГ, модернізують за 280 тисяч гривень, одержаних від Посольського фонду Німеччини.
Свого часу Тростянецька міська рада подала відповідну заявку в рамках міні-проекту «Комфортна шкільна їдальня – шлях до здоров’я дітей!», завдяки чому буде придбане нове обладнання для харчоблоку, посуд, меблі тощо.
Зараз їдальню ремонтують на кошти міського бюджету, а затим приступлять до грантового оновлення.