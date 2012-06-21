Експерт з каналу «Клубний сервіс» на YouTube вирішив більш детально ознайомити з американським кросовером Ford Explorer Sport.
За словами автотехніка, передня частина Ford Explorer Sport обрисами нагадує британський позашляховик Range Rover. Блогер зазначив, що в бічній частині машини немає нічого зайвого – автомобіль не перевантажений хромом, як це властиво іншим американським автомобілям.
У салоні спортивної версії Ford Explorer блогер відзначив шкіряну обшивку сидінь і просту передню панель з твердого пластика. Сам салон досить просторий. Також блогер відзначив сенсорне управління всіма системами автомобіля. Сидіння другого і третього рядів у Ford Explorer Ford обшили перфорованою шкірою. Цікаво, що третій ряд сидінь має електропривід – при натисканні кнопки сидіння автоматично розкладаються і складаються. Багажний відсік в Ford Explorer Sport досить місткий, але при додаванні другого і третього ряду крісел можна збільшити його простір, утворивши рівну підлогу – це можна використовувати як для перевезення великогабаритних вантажів, так і для організації ночівлі під час подорожі.
Підкапотний простір Ford Explorer Sport займає 3,5-літровий атмосферний двигун з продуктивністю 345 кінських сил. Агрегат приводиться в дію 6-ступінчастою АКПП з системою повного приводу. З місця спортивний Ford Explorer рушає легко і далі спостерігається плавний хід машини. У поганих дорожніх умовах автомобіль досить непогано управляється, але при їзді в салоні чути звуки, що говорить про неідеальну шумоізоляцію. У повороти Ford Explorer Sport вписується добре.
Блогер зазначив, що Ford Explorer Sport – відмінний автомобіль, який годиться як для сімейних поїздок, так і для перевезення різних вантажів. «Шкіряний диван з колесами», – такими словами закінчив огляд експерт.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»