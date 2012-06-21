Компанія Google опублікувала емоційний рекламний ролик, присвячений тому, як компанія допомагає людям з усього світу спілкуватися і знаходити спільну мову, якщо вони не можуть порозумітися власними силами.
Щодня перекладач Google виконує своє завдання, обробляючи понад 100 мільярдів слів. У ролику показується, як люди використовують смартфони, щоб переводить фрази з однієї мови на іншу, тим самим викликаючи посмішку на обличчях людей інших національностей.
Також демонструються можливості доповненої реальності персонального помічника Google, який дозволяє через додаток камери замінити мову, на якому зроблені написи на знаках і вивісках.
Рекламний ролик закінчується фразою про те, що кожен день з вищезазначених 100 мільярдів слів найпопулярнішими є «Як справи», «Спасибі» і «Я люблю тебе».
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»