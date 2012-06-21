У Донецьку в своєму робочому кабінеті загинув польовий командир, ватажок військового підрозділу «Сомалі», Герой «ДНР» Гіві. Цю інформацію зранку у середу вже оприлюднили медіа ресурси «республіки», назвавши чергову гучну втрату «терористичним актом» та продовженням «терористичної війни», розпочатої «київською хунтою». Щоправда, різні джерела поки називають і різні версії резонансної події – у кабінеті завчасно заклали вибухівку, по його господарю стріляли з гранатомета і навіть із РПВ «Шміль» (реактивний піхотний вогнемет).
...Розкручений російською пропагандою уродженець Донеччини Михайло Толстих у образі ватажка бойовиків Гіві має дуже лиховісну славу, бо давно відомий через тортури, знущання та показові розстріли полонених українських бійців. Від його нелюдської жорстокості неодноразово потерпали й підлеглі найманці, які навіть нерідко втікали з очолюваного ним підрозділу. Не дивно, маючи безліч ворогів з усіх боків, Гіві вже ставав живою мішенню під час кількох попередніх на нього замахів, але зумів уціліти. Досить неоднозначною була ситуація довкола нього й під час недавнього збройного загострення поблизу Авдіївки. Деякі бойовики у соціальних мережах обіцяли дуже швидко помститися своєму ватажку, звинувативши його в тому, що він загубив частину свого підрозділу, а сам із легким пораненням заховався до лікарні… Командир «Сомалі» невдовзі повернувся до своїх підлеглих, пояснивши тимчасову власну відсутність контузією. Проте, це лише одне з підтверджень дуже поширеного у прифронтовій зоні прогнозу – після загибелі «зірки» російських ЗМІ, польового командира «Мотороли», якого у центрі Донецька дуже кваліфіковано «прибрали», попри посилену охорону та інші перестороги, така ж трагічна доля у недалекому майбутньому очікує і на його колегу по врученій їм свого часу російській зброї.
Як уже повідомляв "Урядовий кур'єр" у СБУ не підтвердили і не спростували інформацію про смерть одного з ватажків бойовиків «ДНР» Михайла Толстих з позивним «Гіві», заявив радник глави спецслужби Юрій Тандит.