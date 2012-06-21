У Службі безпеки України не підтвердили і не спростували інформацію про смерть одного з ватажків бойовиків «ДНР» Михайла Толстих з позивним «Гіві», заявив радник глави спецслужби Юрій Тандит.
«Ми бачимо на відкритих каналах інформацію, яка свідчить, що в результаті терористичного акту убитий громадянин України Михайло Сергійович Толстих. Я не підтверджую цю інформацію, ми повинні її перевірити», – сказав Тандит в ефірі 112 Україна.
Він пояснив, що спецслужба поки не контролює тимчасово окуповані райони Донецької та Луганської області.
«З тієї сторони, де влада в руках терористів, інформація буде перевірятися, ми поки не даємо коментарів... Якщо інформація підтвердиться, очевидно, що тривають певні процеси. Очевидно, що фейкова Новоросія не мала продовження, і, можливо, люди, які були з цим пов'язані, зачищаються службами. Але це припущення», – заявив Тандем.
Коментар з приводу смерті бойовика Гіві опублікував на своїй сторінці у Фейсбук Юрій Бутусов.
«Найближчим часом має з'явитися інформація, ми поки що можемо тільки робити припущення. Очевидно, мають бути якісь заяви з боку самопроголошених «республік», –резюмував радник голови СБУ.
У свою чергу спікер штабу АТО Леонід Матюхін також офіційно не підтвердив смерть Толстих.
«Офіційного підтвердження цьому поки немає, але з аналізу ситуації, схоже, що він загинув», – зазначив він і додав, що слід чекати офіційного підтвердження.