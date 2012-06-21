Днями інсайдери «злили» в Інтернет опис новинки. Згідно з цією інформацією, екран гаджета матиме діагональ 6,21 дюйма, а виконаний він за технологією Super AMOLED з можливістю підтримки FullHD +.
Робота системи смартфона здійснюватиметься під управлінням восьмиядерного процесора Qualcomm Snapdragon 855, частота якого – 2,9 ГГц. У гаджет вмонтовано модем Х50 з можливістю підтримки мереж п'ятого покоління 5G.
Задня камера Mi 9 – потрійна, з дозволами 20, 20 і 12 Мп. З її допомогою з'явиться можливість робити знімки з розмиванням заднього фону. Фронтальна камера має дозвіл 20 Мп, завдяки чому користувачі зможуть робити якісні селфі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ТОП-5 найкращих смартфонів дешевших за 500 доларів
На ринку з'являться дві модифікації смартфона з різними обсягами пам'яті. Більш бюджетна версія отримає 6 Гб оперативної пам'яті і 128 Гб постійної пам'яті. Друга модель має 8 Гб ОЗУ і 256 ПЗУ.
Інсайдери назвали ціну гаджета – 420 доларів, хоча така ціна приблизно буде тільки в Китаї, а в інших країнах вона буде дорожчою.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»