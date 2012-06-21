Група японських та іспанських вчених розповіла про створення ними потужної чотикольорової камери MuSCAT2 для пошуку населених планет, схожих на Землю.
Потужна чотикольорова камера MuSCAT2 розроблена для 1,52-метрового телескопа з обсерваторії Тейде, яка розташована на іспанському острові Тенеріфе і вважається однією з найбільших обсерваторій у світі.
За словами вчених, камера допоможе в пошуку так званих транзитних планет, які обертаються навколо зірок, розташованих поблизу нашого Сонця.
Метод транзитної фотометрії — спосіб виявлення екзопланет, заснований на спостереженнях за проходженням планети на тлі зорі. Дозволяє визначити розміри, а в поєднанні з методом Доплера — щільності планет. Дає інформацію про наявність і склад атмосфери.
Цей метод спостережень за екзопланетами вчені називають транзитним.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»