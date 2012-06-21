Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Останніми роками міжнародний вектор діяльності міської влади Сум є одним із пріоритетних. До того ж він стосується різних галузей та напрямків співпраці, завдяки чому слобожанський обласний центр зміцнює свій імідж у європейському та світовому просторі.
Так, нещодавно керівники міста в ході зустрічі з делегацією м. Люблін (Польща) спільно з архітекторами, представниками департаменту фінансів, економіки та інвестицій обговорили пропозиції облаштування скверу польсько-української дружби, який закладений позаторік у рамках Днів Польщі в Сумах.
Передбачається, що за адресою Петропавлівська, 96 буде створена комфортна зелена зона для відпочинку сумчан та гостей міста, для чого знадобиться досвід польських архітекторів та дизайнерів.
Разом з тим на Суми незабаром чекає ще одна приємна книжкова подія, а саме – реалізація франко-німецького проекту «Колона Морріса», з представниками якого нещодавно відбулася зустріч.
Мова про організацію триденної так званої вуличної бібліотеки, що складається з майже 400 книг і з якими можна ознайомитися за участі їхніх авторів.
Буде запропонована різна література – фахова, художня, інформаційна, дитяча тощо.
Досягнуто домовленості, що захід відбудеться на початку вересня, коли Суми святкуватимуть День міста.