Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
До міст, із якими тісно співпрацюють Суми, додалося грузинське Кутаїсі.
Відповідну Угоду під час Урочистої сесії з нагоди Дня міста підписали мер слобожанського обласного центру Олександр Лисенко та начальник департаменту з управління економічним розвитком, комунальною власністю та транспортом Кутаїської міської ради Георгій Гіоргобіані.
Після підписання Угоди представники двох міст висловили сподівання на тісну співпрацю у різних галузях – культурі, спорті, туризму, освіті, охорони здоровˈя, місцевого самоврядування та економіки.
До слова, Суми вже співпрацюють з Кутаїсі у сфері спортивних обмінів для людей з обмеженими можливостями: таке партнерство налагоджено між спортивним клубом «Фенікс» та Федерацією інвалідів «Agordzineba – 2002».