Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Працівники Сумського комунального підприємства «Зеленбуд» розпочали роботи з весняного благоустрою обласного центру.
Як розповів його директор Володимир Лаврик, об’єктами першочергової уваги стануть паркові зони, сквери, алеї, газони, клумби тощо.
Зокрема, спільно з департаментом інфраструктури міста опрацьовується питання висаджування дерев на вулицях Леваневського, Металургів, проспекту Курському.
Що стосується Петропавлівської, де розташована Липова алея і яка стала своєрідним символом обласного центру, то чи не всі дерева тут в аварійному стані.
Аби розв’язати проблему, підприємство заручилося підтримкою науковців Сумського національного аграрного університету та державної екологічної інспекції у Сумській області.
На придбання саджанців дерев у міському бюджеті передбачено 800 тисяч гривень, ще 1,3 мільйона – на облаштування квітково-декоративних композицій, які мають з’явитися на мосту по вулиці Харківській, проспекті Михайла Лушпи, в районі фонтану «Садко».
До слова, значну частину квітів, які прикрасять місто, вирощують самі зеленбудівці – на підприємстві багато років поспіль функціонують три теплиці.