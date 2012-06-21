Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
У Києві завершила роботу представницька міжнародна виставка UITT'2018 «Україна – подорожі та туризм», у якій взяли участь 366 компаній з більш як 20 країн світу – Албанії, Болгарії, Греції, США, Мальти, Грузії, Єгипту, Ізраїлю, Індії, Італії, Іспанії та інших.
Туристичні маршрути України були представлені на стендах учасників з 36 міст та регіонів нашої країни, в тому числі Сумщини.
За висновком керівника апарату Сумської ОДА Дмитра Живицького, область гідно презентувала свій туристичний та бізнесовий потенціал, завдяки чому перед слобожанським краєм відкриваються перспективні обшири.
На виставці активно працювали два фольклорних колективи горюнської культури – «Ярославна» з Путивля та «Горюночка» з Нової Слободи, а також молоді представники кролевецького краю з колекцією місцевого етнічного одягу, майстрині-ткалі, працівниці комунального підприємства «Кролевецькі рушники».
У рамках проекту «27 вишиванок до 27-ї річниці незалежності України» область представила колекцію одягу з кролевецькими мотивами, дизайн якої розробили учні Кролевецької ЗОШ №5.