Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Слобожанські Суми належать до населених пунктів, де питанням енергозбереження надають особливого значення.
Яскравим свідченням цього є факт, що місто залишається єдиним обласним центром в Україні, який отримав сертифікат відповідності системи енергетичного менеджменту в бюджетній сфері вимогам міжнародного стандарту ISO 50001:2011.
Ось і недавно сумська команда енергоменеджерів успішно підтвердила сертифікат TÜV SÜD № 12 340 55427, виданий торік німецькою експертною організацією експертизи, випробувань та сертифікації (м. Мюнхен).
Під час аудиту аналізували організацію ефективного використання енергоресурсів у закладах освіти.
Зокрема, в полі зору були такі питання як впровадження міської енергетичної політики, динамічний контроль за використанням енергетичних ресурсів, їх документування та аналіз, прийняття управлінських рішень щодо підвищення енергоефективності будівель бюджетної сфери та інші.
Висновок аудиту – позитивний. У місті над Пслом енергетичне збереження залишається пріоритетом у повсякденній роботі.