Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
ПАТ «Сумихімпром» поступово нарощує обсяги виробництва, про що свідчать результати роботи протягом перших трьох кварталів нинішнього року. Порівняно з відповідним минулорічним періодом показник зріс на 49 відсотків, а коефіцієнт завантаження виробничих потужностей досяг 60%.
За цей час зросло виробництво двоокису титану, заліза, сірчаної кислоти, мінеральних добрив та інших видів продукції. У грошовому еквіваленті зростання становить 174 мільйони гривень, а ось у ціновому відношенні зафіксоване зниження. Як пояснюють у ПАТ, на це вплинув перехід у роботі на давальницькі схеми.