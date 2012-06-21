Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Про це повідомила заступник начальника управління освіти і науки Сумської міськради Тетяна Дрига.
За словами посадовця, відтепер учнівський квиток матиме єдиний зразок , про що повідомлено адміністрації шкіл міста. Також передано форму документа, в якому чітко вказано, де саме мають бути фото учня, прізвище, ім’я, по-батькові, дата видачі, підпис директора, печатка.
Єдину форму квитка розроблено на прохання батьків учнів, які тепер мають можливість замовити їх для своїх школярів – синів і доньок.