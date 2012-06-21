Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
У Сумському районі планують створити централізовану систему відеоконтролю, яка передбачає установку камер спостереження у населених пунктах.
Одна з програм має назву «Безпечний район» і стосується центральних частин сіл і селищ. Камери «бачитимуть» насамперед транспортні засоби з їх номером, кольором, моделлю тощо.
Відповідно до другої програми відеоспостереження буде облаштоване у шкільних та дошкільних установах. До речі, такі камери встановлені в кількох навчальних закладах.
Подібна відеоновація має підвищити безпеку на територіях населених пунктів, запобігати проявам злочинності тощо.