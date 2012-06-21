Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Виповнилося 30 років від дня створення Сумського геріатричного пансіонату для ветеранів війни та праці, який став для тисяч земляків оазою турботи і уваги.
Зараз тут проживають 183 підопічних, для яких створені всі умови для повноцінного життя.
На утримання соціальної установи з обласного бюджету щороку виділяються значні кошти, тут працює кваліфікований і турботливий колектив, діють різні гуртки за інтересами тощо.
А окрасою пансіонату ось уже стільки років є його територія – із клумбами, зеленими насадженнями, алеями, де завжди можна відпочити, помилуватися природою, адже пансіонат розташований на одній із мальовничих околиць Сум – Веретенівці.