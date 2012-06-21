Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
З нагоди професійного свята тернопільські журналісти ходили на прощу до Марійського духовного центру в Зарваниці. Це стає традицією. Адже вже втретє побували на богоміллі великим журналістським гуртом. Такий задум, за словами ініціатора акції Тетяни Тарасенко, виник 2015 року. І запропонували його колеги з восьми областей, які тоді приїхали на Тернопілля та мали можливість, серед іншого, відвідати й християнську святиню в Зарваниці.
Цьогорічна проща розпочалася з молитви у тутешній парафіяльній церкві Пресвятої Трійці, де зберігається Чудотворна ікона Божої Матері Зарваницької. Адміністратор храму, військовий капелан, «Людина року-2017» Володимир Топоровський розповів журналістам, зокрема, історію з’яви Богородиці в Зарваниці, Чудотворної ікони та сільської церкви. Він також закликав працівників засобів масової інформації писати правду, дорожити своїм ім’ям у журналістиці. Опісля отець помирував усіх.
З парафіяльного храму колеги рушили до Марійського духовного центру. Тут у церкві Пресвятої Євхаристії для журналістів відслужили Святу Літургію. Згодом на них чекав чин освячення води, який здійснив архієпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський УГКЦ, намісник Марійського духовного центру в Зарваниці Василій Семенюк. Владика також поблагословив працівників ЗМІ, щиро поспілкувався з ними. Згодом журналісти схили голови під час відправи панахиди за загиблими колегами під час Революції Гідності та проведення Антитерористичної операції. Пройшли й усі 14 стацій Хресної дороги.
Одухотворені поверталися додому, аби знову бути у вирі життя краю.
Варто зауважити, що професійну прощу до Зарваниці здійснюють не лише журналісти, а й освітяни, правоохоронці, військовослужбовці, люди інших спеціальностей. Упродовж цього року в Марійському духовному центрі має відбутися 13 професійних богоміль. А 14-15 липня кількадесят тисяч вірних з багатьох областей нашої країни та з-за кордону прийдуть-з’їдуться сюди на Загальноукраїнську прощу.