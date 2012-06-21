Міністерство оборони Туреччини розпочало створення військово-морської бази на Чорному морі в районі Трабзона на північному сході країни.
Про це у сьогодні, 11 грудня, повідомляє телеканал NTV.
За словами журналістів, на базі працюватимуть 400 військових і 200 цивільних фахівців.
Цей об'єкт стане дев'ятою базою ВМС Туреччини. Зараз у країни вже є військово-морські бази в Мeрсіне і Іскeндеруне на Середземному морі, в Акзaсе і Фoче в на Егейському морі, в Гёльджюкe на Мармуровому морі, в Ереглі на Чорному морі, а також в Стамбулі і Чанаккале в районі проток Босфор і Дарданелли .
6 грудня повідомлялося, що Вашингтон готується до відправки кораблів ВМС в Чорне море через інцидент з військовими судами України в Керченській протоці.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»