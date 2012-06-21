Археологи, які проводять розкопки у фортеці Каліакра на чорноморському узбережжі Болгарії, знайшли найбільший скарб за весь час вивчення цієї давньої фортеці. Розкопки тут тривають уже 15 років, ними керує Боні Петрунова, директор Національного історичного музею Болгарії.
Під підлогою будівлі, яка згоріла ще у XIV столітті, археологи виявили глиняний горщик, а в ньому – 873 срібні та 28 золотих монет, 28 срібних і бронзових ґудзиків, 11 золотих сережок, одну золоту обручку, 11 застібок, а також чотири намистини з золота і дорогоцінних каменів. Загалом майже 1000 предметів, повідомляє видання Sofia Globe з посиланням на Національний історичний музей.
Фахівці-нумізмати вже вивчили частину знайдених монет: первинний огляд показав, що майже 60% скарбу – це срібні монети Османської імперії. Більшість відносяться до епохи правління султана Баязида I Блискавичного (1389 – 1402), невелика кількість – до епохи його попередника, Мурада I (1362 – 1389). Решта монети – болгарські, але їх точне датування і приналежність не повідомляються.
У хроніках того часу є запис про те, що в 1399 році орди монголо-татар під проводом Актау завоювали Варну та інші міста на чорноморському узбережжі. Актау – один із головних емірів золотоординського хана Тохтамиша, який 26 серпня 1382 року спалив Москву. Разом зі своїми воїнами Актау брав участь у боях на службі Османської держави і Валахії.
У 1401 році кочівники Актау, які отримали історичне прізвисько «Добруджанських татар», були розбиті і переміщені в різні поселення подалі від узбережжя, такі як Провадія, Русокастро та інші.
Археологи вважають, що напередодні одного з боїв воєвода Актау в Каліакрі міг заховати награбовані трофеї під підлогою своєї резиденції в фортеці. Вміст горщика розповідає про те, що всі знайдені предмети колись належали різним людям з різних місць. Велика пожежа, що знищила будівлю, допомогла «заховати» горщик зі скарбами на понад 600 років.
У тій же будівлі під час розкопок 2014-2017 років були знайдені інші цінні артефакти, такі як фрагмент срібної церковної шафи, поясна пряжка з білого нефриту і 26 мідних монет епохи Баязида Першого.
Археологи з'ясували, що ця багата на знахідки будівля була споруджена на руїнах більш древніх споруд. Поруч була виявлена ділянка кладовища: 2014 року в одному з поховань знайшли три золоті монети епохи Нікейської імперії XIII століття.
Скарб у горщику – вже третій, знайдений в Каліакрі, і поки найбільший. Раніше тут виявили скарб із 60 монет, а також скарб з 80 монет, золотих сережок та невеликих прикрас.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»