Бразильські археологи під час проведення розкопок у місті Флоріанополіс на південному узбережжі країни виявили рештки первісної людини. Про знахідку повідомила газета Estado de S. Paulo.
На думку координатора археологічних досліджень Освалдо Пауліно Сілви, вік скелета «дорослого чоловіка ростом 1,5 м, що належав до місцевої громади доісторичних індіанців» понад 3 тисячі років. Як вважають вчені, між 580 і 3000 роками до н.е. ця місцевість вже була заселена людьми.
На етнічну приналежність решток древнього аборигена вказує також положення скелета, похованого у відповідності з існуючими у той час ритуалами, а також низка виявлених у могилі артефактів. «Тіло небіжчика поховали вниз головою на живіт головою на південь, а ногами на північ», – пояснили археологи.
На думку дослідників, скелет добре зберігся завдяки високому вмісту кальцію у грунті, де знайшли поховання. Найближчим часом знайдені рештки первісної людини планують перенести, так як на місці, де вони знайдені, незабаром розпочнеться спорудження естакади. Більш точні дані про вік виявленого скелета вчені розраховують отримати після проведення радіовуглецевого аналізу.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»