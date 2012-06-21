У Києві отримала сертифікати перша група інструкторів-мотоциклістів для патрульної поліції. Їх готували канадські спеціалісти упродовж двох місяців.
16 столичних патрульних поліцейських отримали сертифікати інструкторів, завершивши двомісячний спеціалізований курс керування мототранспортом. Вже наступного року вони навчатимуть тих, хто сяде на мотоцикли та з новими можливостями забезпечуватимуть безпеку у місті.
Основним завданням нового підрозділу патрульних на мотоциклах стане прибуття до важкодоступних місць – тобто туди, куди швидко не зможе приїхати автомобільний патруль. В основному йдеться про місце ДТП, надання допомоги потерпілим, оформлення необхідних документів, регулювання потоку транспорту тощо.
«Вони будуть розвантажувати дорогу, звільняти та організовувати проїзд іншого транспорту. Це маневровий транспорт, який першим прибуватиме на місце пригоди, – розповів начальник департаменту патрульної поліції Євгеній Жуков. – Всі патрульні мають досвід їзди на мотоциклах. Перед навчанням вони пройшли відбір, після якого були допущені до проходження курсів.
Протягом курсу інспектори засвоїли тактику дій під час охорони публічної безпеки, дорожнього руху та масових заходів».
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»