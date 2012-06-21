Інженери з BMW Motorrad, підрозділи автоконцерну BMW, що займається розробками мотоциклів, показали безпілотний мотоцикл ConnectedRide. Прототип двоколісного робота створений з метою випробування і впровадження нових засобів безпеки мотоциклістів, а також підвищення безпеки управління. Випробування нових систем може супроводжуватися серйозним ризиком для людини, тому в BMW вирішили перекласти це завдання на автоматизований двоколісний транспортний засіб.
Автономний мотоцикл, розробка якого зайняла у BMW два роки, виступає в якості тестового майданчика для створення, випробування і інтегрування нових систем безпеки (наприклад, системи, що допомагає долати перешкоди на дорозі, або запобігає заносу заднього колеса байка) в нові продукти компанії. В основу робота лягла модель мотоцикла R1200GS.
Інженери компанії використовують прототип для створення систем активної допомоги водієві, що дозволяють зберегти повний контроль над мотоциклом навіть при необхідності екстреного гальмування (наприклад, при різкому повороті), а також допомагають зберегти рядністьруху. Подібні системи сьогодні є лише в автомобілях.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур'єра»