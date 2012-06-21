В кінці січня 2019 року Всесвітнє організація інтелектуальної власності (ВОІВ) отримала запит від китайської компанії OPPO на затвердження патенту.
Компанія розробила смартфон, в якому висувну фронтальну камеру замінив висувний екран. У мережу потрапили фото унікального смартфона Oppo. Однак досі не відомо, для чого саме призначений другий екран. Шанувальники бренду вважають, що такий екран може послужити в якості доповнення до основного дисплея, тобто на ньому можна буде переглядати інформації не першорядної важливості. Це може стати дуже корисним для любителів ігор, але питання про зручність все ще залишається відкритим.
Відомо, що другий дисплей буде прикріплений до корпусу смартфона за допомогою телескопічної конструкції.
Крім того, компанія направила ще один патент в ВОІВ, в якому йдеться про телефон, з висувним бічним екраном. Це може бути додаткова клавіатура або контролер для ігор.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»