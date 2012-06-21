Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Оперативники СБУ в Полтавській області викрили у місті над Ворсклою структуру, яка пропагувала ідеї «руського міра», друкувала й розповсюджувала відповідну «літературу».
Про це повідомили в прес-групі служби. Встановлено, що ворожі агітатори робили це на замовлення й коштом спецслужб РФ з метою дестабілізації суспільно-політичної ситуації в області й країні. Керівник цієї структури навіть отримав у листопаді державну нагороду РФ – «медаль Пушкіна» від Володимира Путіна.
Ворожий агітатор з Полтави був членом багатьох проросійських організацій. У 2002-му та 2012-му роках балотувався до Верховної Ради України від партії «Руський блок». Зараз він має власний бізнес у Полтаві й керує об’єднанням «Руська співдружність». В результаті проведених у його будинку та будинках інших двох фігурантів цієї справи обшуків, оперативники вилучили символіку РФ, комп’ютерну техніку та мобільні телефони. А в найголовнішого агітатора ще й медаль Пушкіна та грамоту до неї. Згідно з інкримінованим чоловікам злочином, їм може загрожувати від 3 до 5 років ув’язнення з конфіскацією майна або без такої.