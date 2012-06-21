Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»

29 слухачів різного віку з усіх куточків України приступили до навчання на базі Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС, що в місті Ромни на Сумщині.

Упродовж чотирьох місяців вони опановуватимуть кінологічну науку: вивчатимуть анатомію і фізіологію собак, їх розведення і дресирування, догляд, гігієну чотирилапих помічників, основи ветеринарії тощо.

Курси передбачають також тренінги та поглиблене вивчення мінно- розшукової справи.

По завершенню навчання слухачі складуть державні іспити і отримають спеціальність «кінолог-рятівник».

Серед тих, хто вирішили вчитися, як працівники ДСНС, так і ті, для кого нова спеціальність допоможе знайти своє місце на сьогоднішньому ринку праці.

Подібні курси організовують уже чотирнадцятий раз.