Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
На базі Шосткинського центру професійно-технічної освіти розпочав роботу Центр розвитку професійної кар’єри, який на Сумщині став другим подібним підрозділом – раніше відкрився в Ромнах на базі тамтешнього ВПУ.
Він має допомогти молоді не тільки визначитися з вибором майбутньої професії, а й знайти відповідну роботу, орієнтуватися на сучасному ринку праці.
Під час лайф-коучинга «Успішні люди – успішна країна» йшлося про шляхи і методи співпраці представників влади, науки, закладів професійної освіти, соціальних партнерів, про загальний алгоритм дій на цьому важливому соціальному напрямку.
Учням шкіл району надали можливість випробувати себе в ролі того чи іншого фахівця – перукаря, майстра манікюру, касира, кондитера, аби таким чином юнаки і дівчата змогли зблизька побачити і відчути спеціальності.