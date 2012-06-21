Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
На базі Сумського державного педагогічного університету ім. А. Макаренка відбувся логопедичний фестиваль «Логофест-2019», який зібрав майже 200 учасників.
Серед них – педагоги закладів дошкільної та загальної середньої освіти, медичних закладів, обласного спеціалізованого будинку дитини та інших.
Вони обмінювалися досвідом, демонстрували інноваційні технології, логопедичні розробки тощо.
Зокрема, йшлося про практики використання інноваційних методик для подолання проблем мовлення у дітей, корекційної педагогіки та інші логопедичні питання.