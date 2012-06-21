Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
У Сумах відбувся ярмарок громадських ініціатив, у якому взяли участь представники 16-ти громадських організацій як обласного, так і низки районних центрів.
Вони презентували власні проекти, в основі яких – поліпшення якості життя як місцевих громад, так і суспільства в цілому.
За словами керівника ГО «Сумське громадське коло» Ніни Чернявської, частина представлених робіт розроблена в рамках Школи розвитку громад, що проходила за проектом «Зростаємо разом».
Як наголошували члени експертної ради та гості ярмарку, проекти різні за масштабами й напрямками, однак у них спільний знаменник – турбота про земляків і країну в цілому.
Тож окремі з них матимуть практичне продовження, а ярмарок має стати традиційним: це чудовий майданчик для апробації тих чи тих ініціатив.