Вчені підтвердили, що головною причиною загибелі цивілізації майя була сильна посуха. Про це, як передає агентство EFE, повідомляється в статті, опублікованій в науковому журналі Science групою дослідників з Кембріджського університету і Університету штату Флорида (США).
За його словами, версія про наслідки посухи для стародавнього народу була висунута британськими вченими ще в 1990-і роки, але тільки зараз вона отримала підкріплення фактами.
Дослідники розробили метод, що дозволяє виміряти вміст ізотопів в осадових породах на дні озера Чічанканаб, розташованому на Юкатанському півострові (південний схід нинішньої Мексики). Зібрані дані дозволили визначити кількість опадів, що випадали в далекому минулому, – важчі ізотопи розпадаються повільніше, і зростання їх кількості говорить про посуху. Таким чином, при пересиханні озер утворюється гіпс, відкладення якого були також вивчені британськими та американськими вченими.
Результати дослідження свідчать про те, що в період з VIII по X століття рівень випадання опадів у регіоні скоротився вдвічі, а в пікові періоди спостерігалося зниження кількості дощів на 70%. Це унеможливило вирощування бобів, кукурудзи і гарбуза – поширених у стародавнього народу сільськогосподарських культур, і призвело до заходу цивілізації майя.
Своє існування цивілізація майя припинила в IX столітті: в цей час населення покинуло великі міста. Причини зникнення культури майя протягом кількох століть залишалися загадкою для наукового співтовариства. Крім версії про те, що причиною цього була посуха, існує кілька інших гіпотез, серед них: завоювання сусідніми народами, міжусобні війни, виникнення нових торгових шляхів. Міста і поселення стародавнього народу перебували на території, яку в наш час займають Беліз, Гондурас, Гватемала, Мексика і Сальвадор.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»