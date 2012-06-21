Вчені підготували ролик, який канал MetaBallStudios випустив на YouTube, в якому показані розміри астероїдів Сонячної системи у порівнянні з різними об'єктами на Землі. За основу взято Нью-Йорк, але на відео також показані споруди, що знаходяться в інших містах і країнах – зокрема, Ейфілева вежа. У ролику представлені небесні тіла від 4,1 метра до 939 кілометрів.
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Найменший з представлених астероїдів – 2008 TC3 – врізався в Землю у жовтні 2008 року. Велика його частина згоріла в атмосфері нашої планети, але деякі уламки досягли поверхні на території Судану.
Найбільший астероїд в ролику – Церера. З 1802 року вона була класифікована як астероїд, але в 2006 році це небесне тіло було включено в список карликових планет поряд з Плутоном. Церера розташовується в поясі астероїдів і містить майже третину його маси. За оцінками вчених, астероїд, що впав на Землю близько 65 мільйонів років тому і став причиною вимирання динозаврів, був від 4,1 до 4,4 км в діаметрі.
Подивіться як виглядав би небосхил, якщо на місці Місяця розташувалися б планети Сонячної системи:
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»