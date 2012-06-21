Майже 40 тисяч років тому було втрачено сліди існування неандертальців, однак відомо, що вони жили на землі протягом декількох тисяч років, серед них жили і предки сучасних людей.
На думку швейцарських вчених, саме пряма постава є визначальною характеристикою людини розумної, тобто – Homo sapiens. Здивування фахівців викликає наступний факт – чому на початку ХХ століття, коли відбувалася перша збірка моделі так званих палеоантропів, їх зображали тільки як частково прямоходячих.
Все почалося з моменту, коли в 1908 році в Ла-Шапель-о-Сен у Франції, був виявлений скелет нідерландця, після чого почалася його реконструкція і в кінцевому підсумку вийшло щось схоже на сутулу мавпоподібну істоту.
Але через якийсь час, за допомогою комп'ютерної реконструкції цього ж скелета колеги з Цюріха разом з вченими з США визначили, що поперековий і шийний відділи хребта у неандертальців мали практично ту ж форму, що і у сучасної людини.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»