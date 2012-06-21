Британські представники громадянської науки восени 2018 року допомогли державним вченим зробити неймовірне відкриття в сфері астрономії і метеорології.
Вченим вдалося вперше зробити запис звуку, який виявився наслідком сонячного спалаху. Фахівці розповіли, що записане явище в космосі – це вібруючі частинки, які, всупереч відомим фактам, можуть створювати звук у межах магнітосфери Землі. Магнітні поля можуть впливати на електрично заряджені частинки, які, в свою чергу, впливають на ці ж поля, створюючи магнітні звуки. Однак вони мають настільки низьку частоту, що в «чистому» вигляді їх неможливо почути.
Тому вченим довелося прискорити запис і підвищити його частоту. У підсумку, вони почули тріск і потім свист – наслідки впливу сонячного спалаху на магнітосферу. Вчені відзначають, що отриманий 6-секундний звук в реальності триває приблизно півроку. Свист на записи – це вібрації ліній магнітного поля Землі. Розглядаючи більш детально ці свистячі звуки, вони сподіваються краще зрозуміти процес відновлення магнітосфери Землі під час інших космічних погодних явищ.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»