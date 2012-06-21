Провідні світові фізики зафіксували відразу два великих космічних удару, яких зазнала Земля за минулі півмісяця, а недавно і зовсім трапилася одна із найбільших магнітних бурь за останній рік.
Про це повідомляє «Урядовий кур’єр» з посиланням на іноземні ЗМІ.
Представники Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця заявили, що попередній поштовх був зареєстрований ще 26 серпня, а остання буря пройшла 11 вересня у другій половині дня. Через досить низьку сонячну активність виникнення такої масштабної магнітної бурі став повною несподіванкою для вчених. Магнітне поле Землі планомірно розгойдується через те, що планета знаходиться під впливом сильного потоку сонячного вітру, який збереже свою інтенсивність ще як мінімум 2-3 дні.
Експерти Фізичного інституту Лебедєва заявили, що через вплив магнітних бурь деякі громадяни можуть зіткнутися з головним болем, погіршенням самопочуття, а також зі стрибками артеріального тиску. Позитивним моментом в цьому випадку є поява полярного сяйва в небі.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»