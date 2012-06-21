В'єтнам оголосив про плани збільшити експорт кави. Галузь має намір зосередитися на створенні нових торгових марок, оптимізувати ланцюжки її виробництва і реалізації, повідомляє «Урядовий кур’єр» з посиланням на міністерство промисловості і торгівлі Соціалістичної Республіки.

Площа кавових плантацій у В'єтнамі – понад 660 тисяч гектарів. В інші країни в основному поставляються зерна сорту робуста. У минулому році країна експортувала кави на 3,07 мільярда доларів, що на 9% більше в порівнянні з 2019 роком.

Нова стратегія розвитку місцевої кавової промисловості передбачає збільшення виручки до 6 мільярдів на рік, тобто майже в двічі. Нагадаємо, В'єтнам давно займає друге місце в світі з експорту кави, поступаючись лише Бразилії.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»

