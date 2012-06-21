Під Південним полюсом Марса виявили підземне озеро з рідкою водою, про це повідомило вчора Європейське космічне агентство (ESA). В Агентстві наголосили, що питання про можливість життя на Марсі – є воно зараз чи було в минулому – залишається невирішеним.
«Відкриття нагадує озеро «Схід», яке заховане під чотирикілометровою товщею антарктичного льоду. У земних підльодовикових озерах живуть деякі форми бактерій, але невідомо, чи знайдена вода на Марсі може бути придатним для життя середовищем », – йдеться у повідомленні.
Експерти заявили, що «приголомшлива» знахідка може стати першим свідченням життя за межами Землі та слугуватиме поштовхом для майбутніх місій на Червону планету.
Озеро під шаром льоду з рідкою водою знайшли з орбітальної станції «Марс-експрес», запущеної з Байконура ще в 2003 році. Вчені ретельно проаналізували дані радара Marsis , який шукав водяний лід і рідку воду на глибині до 5 кілометрів. Досі прошарки водяного льоду знаходили лише в приполярних регіонах Червоної планети.
Підземне озеро має трикутну форму, його довжина 12 миль (20 кілометрів), воно заховане під шаром льоду на глибині 1,6 кілометра. Вчені не змогли точно визначити глибину марсіанського озера. Дослідницька група вважає, що його глибина, як мінімум один метр (3,2 фута).
Вчені вважають, що вода в озері зберігається у рідкій формі як «шламовий» солоний розсіл, незважаючи на низьку температуру -68 ° C (-90 ° F).
«Імовірно, озеро - холодне й дуже солоне. Це робить малоймовірним існування там життя», - наголошується в статті.
«Якщо марсіанські форми життя схожі на ті, що ми бачимо на Землі, то тоді це озеро - занадто холодне й дуже солоне для них», - зазначив американський геофізик Девід Стіллман, коментуючи відкриття колег, які працюють на італійське космічне агентство.
Вчені також стверджують, що таке середовище може ідеально підходить для розвитку мікробного життя.
Для того, щоб впевнетися у правдивості знахідки, вчені змушені були збільшити роздільну здатність радара і потім дистанційно перепрограмували його на орбіті планети. Це загрожувало серйозною несправністю, але в підсумку потрібні дані вчені отримали.
«Дуже заманливо думати, що це місце найкращий кандидат на наявність життя на Марсі ... Не можна сказати, що життю там буде лего, але це можливо з урахуванням земних аналогій », – сказав на прес-конференції італійського космічного агентства (ASI) доктор Роберто Орозі, керівник групи дослідників з Національного астрофізичного інституту в Болоньї.