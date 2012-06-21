Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
У Сумському «Центрі обслуговування учасників бойових дій, учасників АТО та членів їхніх сімей» запрацював безкоштовний водно-лікувальний кабінет.
Як повідомив завідуючий відділенням реабілітації центру Олександр Стеценко, тут лікуватимуть пацієнтів з хворобами нервової, серцево-судинної та опорно-рухової систем.
У кабінеті є ванна для ароматичної терапії, бальнеологічна – для підводного витягування шийного та поперекового відділів хребта, яка, до речі, єдина в Сумах.
Три ванни для фізіологічних і терапевтичних процедур купили за кошти державного та місцевого бюджетів, на що витратили понад 1,2 мільйона гривень.
Працює електро-світлолікувальний кабінет, у якому проводять знеболювальні процедури, для покращення живлення органів тіла, стимуляції функцій організму.
Зараз пацієнтів приймають терапевт, невропатолог і фізіотерапевт.