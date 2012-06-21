Василь БЕДЗІР
«Урядовий кур’єр»
Артисти Закарпатської обласної філармонії вдруге за останні два місяці виступили з концертами в Угорщині. Перед цим із програмою «Україна в часі» у Будапешт виїздив симфонічний оркестр, а цього разу до угорської столиці і ще двох угорських міст Закарпатський академічний народний хор, а також виконавці класичної музики.
Цього разу поїздка до сусідньої країни відбулася в рамках «днів Кобзаря». Її з нагоди 205-ї річниці від дня народження Тараса Григоровича для артистів організували Державне самоврядування українців Угорщини разом із Посольством України в Угорщині.
Звертаючись до присутніх на концерті в Будапешті, Надзвичайний і Повноважний посол України в Угорщині Любов Непоп наголосила: «Ми і надалі маємо докладати спільних зусиль із тим, щоб захистити суверенітет і територіальну цілісність нашої країни, вибір українського народу жити «в сім'ї вольній» та його прагнення бути частиною єдиного європейського простору».
Голова Державного самоврядування українців Угорщини Юрій Кравченко заявив, що Кобзар втілював мрії про вільну, соборну, незалежну Україну. «В нашій історії ми не раз відновлювали нашу державність і потім її втрачали. Цього разу ми маємо виконати настанови Шевченка і не дати сплюндрувати історичний шанс. І кожен наш намір ми вивірятимемо з настановами Великого Кобзаря, звірятимемо наші дії з його заповітом».
Рядками з поезій Шевченка, що лунали зі сцени, порадували слухачів діти українців, котрі проживають в Угорщині. Концерти Закарпатського хору та українських виконавців класики на відзначення «днів Кобзаря» відбулися також у містах Ніредьгаза та Сегед. Усіх їх із вдячністю сприйняли слухачі, котрі шанують творчість Кобзаря, люблять українську народну пісню та музичну класику.