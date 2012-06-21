Знахідку зробив Крістофер Делер, археолог з Вільного університету Бельгії, за інформацією, наданою місцевими жителями. За даними BBC, під озером були виявлені 24 підводні археологічні пам'ятники. Найзначнішим з цих місць є Сантьяго-де-Охелайя, і уряд Болівії недавно погодилося збудувати там музей, щоб зберегти як підводні споруди, так і ті, що знаходяться на суші. Передбачається, що проект завершать у 2020 році, він коштуватиме майже10 мільйонів доларів. Болівійський уряд фінансує цей проект за допомогою ЮНЕСКО і підтримується бельгійським агентством щодо співробітництва в цілях розвитку.
Будівля майбутнього музею складатиметься із двох частин і займатиме площу майже 2,3 акра (9 360 квадратних метрів). Одна частина музею буде на березі, і на ній експонуватимуться артефакти, які були підняті з дна озера. Друга частина буде частково занурена, з величезними скляними стінами, які будуть дивитися під озеро, дозволяючи відвідувачам побачити затонуле місто докладніше.
Тіуанако доколумбова культура, що існувала на території сучасних західної Болівії, південного Перу та північної Чилі. Центром цієї культури було місто Тіуанако, що існувала в період від 1500 року до н. е. до 500 року н. е. Місто збудували на висоті близько 13 000 футів над рівнем моря, біля озера Тітікака, що зробило його одним із найвищих міських центрів, коли-небудь побудованих. Місто досягло свого зеніту між 1000 роками до н.е. і 500 роками н. е, ставши «житлом» для приблизно 10 000 осіб.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»