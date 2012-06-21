Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
У третій декаді травня цього року в американському Канзас-Сіті відбудеться Глобальний фінал креативної олімпіади, у якому нашу країну представлятиме команда «О.К.О.» Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю.
Це право юні слобожанські «розумники» здобули за результатами першої Всеукраїнської олімпіади, яка нещодавно відбулася в Києві.
До найбільшої з креативності міжнародної освітньої програми «Destination Imagination», започаткованої свого часу у США, Україна долучилася позаторік, а Національний центр «Мала академія наук України» став ліцензійним афілійованим представником DI і розпочав поетапну підготовку до проведення олімпіади країни-учасниці.
Команду готували тренери-педагоги дослідницько-експериментального відділу Оксана Герасименко та Анна Черномаз, а до її складу входили учні Сумської спеціалізованої школи I - Ш ступенів №10, активні гуртківці Центру Іван Бондарєв, Єгор Кубах, Аліса Лук’янова та Ірина Снагощенко.