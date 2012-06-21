Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
У Києві завершила роботу 10-та міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти» та 9-та міжнародна виставка освіти за кордоном «World Edu», де були представлені 750 учасників з України, Румунії, Ізраїлю, США, Франції, Канади, Естонії та низки інших країн.
Це насамперед заклади освіти: вищої, професійної перед вищою та післядипломної; загальної середньої, дошкільної і позашкільної; професійно-технічної; навчально-методичні центри, виробники та постачальники засобів навчання, проектів, сучасних програм тощо.
За підсумками роботи два навчальних заклади міста Шостка на Сумщині – заклад дошкільної освіти №1 «Дзвіночок» та центр ПТО – удостоєні золотих медалей.