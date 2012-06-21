Німецький автоконцерн Volkswagen в Гамбурзі презентував оновлений Volkswagen Passat. Автомобіль отримав більш сучасний зовнішній вигляд.
Відзначається, що на європейський авторинок Volkswagen Passat вийде в серпні 2019 року. Публічний дебют німецького автомобіля пройде на Женевському автосалоні в березні цього року.
В основу оновленого Volkswagen Passat лягла архітектура MQB. Рестайлінговий Volkswagen Passat оновився переробленими бамперами, також змінено грати радіатора і світлодіодні фари, ліхтарі та протитуманні фари.
Під капотом оновленого Volkswagen Passat розмістяться 1,5– і 2-літрові двигуни з продуктивністю 150, 190 і 272 кінські сили. Також передбачені 1,6- і 2-літрові дизельні установки з віддачею 120, 150, 190 і 240 кінських сил.
Функціональний перелік новинки матиме «розумний» круїз-контроль, прогресивну мультимедійну установку, асистент контроль рядності руху, паркувальний асистент і систему відстеження стану водія.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»