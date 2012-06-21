Майже два з половиною роки(!) відсиджувався у своєму помешканні житель Слов’янська. Весь цей час він дуже боявся відповідальності і картав себе за той необдуманий крок, на який зважився влітку 2014 року під час окупації міста проросійськими незаконними збройними формуваннями. Каже, що спершу просто навідувався потеревенити до знайомих ополченців, які чергували на блокпосту, що розташовувався неподалік його будинку, а потім пристав на пропозицію приєднатися до них. Він відверто зізнається: служив на одному з головних в’їздів до Слов’янська і тоді його, 21-річного молодика, дуже тішила власна вседозволеність і всемогутність: міг зупинити для перевірки документів будь-який автомобіль, а водії і пасажири з острахом виконували всі його вказівки. За свідченнями патрульного, за свою службу він не отримував грошей, задовольнявся лише продовольчим пайком, а ще можливістю поцарювати на пожвавленій ділянці автошляху.

Про наслідки своїх дій і неминучу відповідальність юнак із жахом згадав на початку липня 2014-го, коли озброєна орда на чолі з Гіркіним-Стрєлковим залишила місто й дременула в напрямку Донецька. Приставати до них не було бажання, українських правоохоронців він також боявся, а тому просто переховувався вдома аж до листопада цього року. Із добровільного домашнього арешту вже 23-річний молодий чоловік наважився вийти, бо вирішив скористатися програмою СБУ для повернення учасників незаконних збройних формувань «Тебе чекають вдома», зателефонував до правоохоронних органів і повідомив про своє місцеперебування. Певна річ, правоохоронці почали перевірку і, ретельно вивчивши всі обставини, за яких під час окупації Слов’янська його житель служив на одному з блокпостів, не знайшли доказів його причетності до тяжких злочинів. Стосовно підозрюваного, відповідно до ч. 6 ст. 260 КК України «Створення не передбачених законом воєнізованих чи збройних формувань», було складено клопотання про звільнення від карної відповідальності, яке згодом задовольнив своїм рішенням Слов’янський міськрайонний суд.

А тим часом у Слов’янську працівники місцевої Національної поліції самотужки затримали ще одного дезертира з незаконних збройних формувань «ДНР», який також певний час переховувався у місті від відповідальності. Шлях 26-річного місцевого жителя до самопроголошеної республіки проліг через Донецьк, точніше, через одну з тамтешніх в’язниць, де він відбував покарання за крадіжку ще з січня 2014-го. Опинившись на волі, чоловік пристав на пропозицію сусіда по камері розпочати так звану військову кар’єру в незаконному збройному формуванні, й після нетривалої підготовки служив на блокпостах біля Ясинуватої та неподалік Горлівки. Підозрюваний запевняє, що здебільшого займався зведенням фортифікаційних споруд, а також різноманітними господарчо-побутовими проблемами. А дезертирував звідти, бо не отримав обіцяної грошової винагороди за контракт, а ще дужче боявся загинути. Заховатися від своїх недавніх колег по зброї вирішив на території, яку контролює українська влада: зміг приїхати до Слов’янська, де кілька місяців переховувався у знайомих. Втім, попри конспірацію та інші перестороги, правоохоронцям вдалося вийти на його слід і затримати. Розслідування триває і відповідно до порушеної проти підозрюваного карної справи йому знову загрожує позбавлення волі за іншою карною статтею — тепер уже до 8 років позбавлення волі.