З 30 серпня 2016 року набув чинності Закон України від 07.07.2016р. «Про внесення зміни до статті 14 Закону України «Про зайнятість населення», яким встановлені додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню учасників бойових дій, які брали безпосередню участь у антитерористичній операції, забезпеченні її проведення.
Зміни розширюють перелік категорій громадян, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, і включають в нього учасників бойових дій, зазначених у пунктах 19 і 20 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Зокрема, осіб, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в АТО, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах АТО в період її проведення. Зміни стосуються тільки осіб, зареєстрованих у Державній службі зайнятості, що знаходяться на обліку як безробітні.
Відповідно до законодавства, роботодавцю, який влаштував на нове робоче місце (за направленням Держслужби зайнятості) зазначених осіб терміном не менше ніж на 2 роки, щомісяця компенсуються фактичні витрати в розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
Прес-служба головного управління ДФС у Дніпропетровській області