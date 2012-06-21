Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Нещодавно на Сумщині побувала делегація спеціалістів Луганського центру професійно-технічної освіти, які вивчали досвід своїх колег щодо впровадження неформального, дистанційного та дуального навчання.
За словами гостей, сумські фахівці надбали цікавий і повчальний досвід, який повинен прислужитися і в інших регіонах країни, зокрема, на Луганщині.
На переконання директора Сумського обласного центру зайнятості Володимира Підлісного, нові форми навчання дають позитивні результати. Зокрема, стосовно співпраці з безробітними і роботодавцями.
Так, нинішнього року у центрі здобували конкурентноспроможні професії та підвищували кваліфікацію майже 5,5 тисячі чоловік, половина з яких скористалися новинками.
До того ж запровадження неформального, дистанційного та дуального навчання дає можливість суттєво економити кошти на підготовку спеціалістів, спрощує доступ безробітних до обрання необхідної для роботодавця спеціальності.
Як розповів директор Сумського центру професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості Михайло Гузь, нові форми навчання знайшли постійну прописку у практичній діяльності. Зараз навчальний заклад готує фахівців дев’яти спеціальностей робітничого профілю, продавців, манікюрників тощо. Найбільш популярні - зварники пластмас, швачки, оператори поштового зв’язку.
Можливості застосування нових форм підготовки спеціалістів значно розширилися завдяки недавньому відкриттю навчального відділення Сумського центру ПТО ДНЗ у селі Хоружівка Недригайлівського району, про що розповідав «Урядовий кур’єр».