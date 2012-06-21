На заході Туреччини археологи розкопали древню арену, яка за своїми характеристиками і функціональним призначенням схожа на всесвітньо відомий римський Колізей.

Як повідомляє Daily Sabah, відкриття було зроблено в західній провінції Айдин. Археологи розкопали там лише частину монументальної споруди, яка, на їхню думку, є стародавнім амфітеатром.

Це величезна споруда приблизно на 80% знаходиться під землею. Але навіть попереднє дослідження показало, що ця будівля – унікальний приклад східно-римської архітектури на території сучасної Туреччини.

Важливість знахідки полягає в тому, що знайдений амфітеатр разюче нагадує римський Колізей. Він був частиною стародавнього міста Мастаура, розкопки в якому розпочалися відносно недавно.

Згідно із заявою місцевої влади, знайдений амфітеатр за своїми розмірами дуже схожий з Колізеєм. Останній є найбільшим з усіх стародавніх амфітеатрів. Його довжина становить 188 метрів, а ширина – 156 метрів. Знайдена арена, на думку турецьких археологів, має приблизно такі ж розміри.

Подібні амфітеатри і раніше знаходили в Туреччині, зокрема в сусідньому з Айдином місті Ізмірі і в Чанаккалі, на півночі країни. Однак більшість таких споруд практично повністю зруйновані. З невідомих причин цей об'єкт був довгий час прихований землею, тому, ймовірно, ступінь його збереження може виявитися дуже високою.

«Це, можливо, єдина арена, яка повністю збереглася тут, в Туреччині, – каже Умут Тунджер, керівник Управління культури і туризму в Айдині. – Споруда збереглася, оскільки воно була захована під землею протягом дуже багатьох років. Основні елементи ми бачимо вже зараз, але вже цієї весни плануємо розкопати набагато більше».

За своєю конструкцією знайдений об'єкт також помітно відрізняється від інших арен, відомих у Туреччині: він має повністю овальну форму. Тому археологи припускають, що ця споруда використовувалася для проведення в Мастаурі спортивних ігор, які тут відбувалися понад 1800 років тому. Крім того, амфітеатр, ймовірно, використовувався і для гладіаторських боїв.

Об'єкт розташований на ділянці, покритому оливковими і інжирними садами. Є думка, що сади були розбиті тут і в давнину.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»